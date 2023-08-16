توزيع الأسابيع الدراسية الفصل الأول 1445 بالسعودية لطلاب الجامعات

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، توزيع الأسابيع الدراسية 1445 الفصل الأول لطلاب الجامعات، وهو ما يهم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، الذين يرغبون في الاستعداد خاصة أن موعد بداية العام الدراسي سيكون، خلال أيام قليلة.

ونستعرض توزيع الأسابيع الدراسية 1445 الفصل الأول لطلاب الجامعات في السعودية، وفق الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالمملكة، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد بداية العام الدراسي بالجامعات الحكومية بالسعودية

الأحد المقبل أول أيام بداية العام الدراسي لطلاب الجامعات والمدارس في المملكة العربية السعودية، إذ أعلنت أنّ الدراسة ستبدأ الأحد المقبل 4 صفر 1445 الموافق 20 أغسطس 2023.

توزيع الأسابيع الدراسية 1445 الفصل الأول

وكشفت وزارة التعليم بالمملكة، عن توزيع الأسابيع الدراسية 1445 الفصل الأول لطلاب الجامعات بالمملكة، إذ يبدأ العام الدراسي من الأحد 4 صفر، وهو يتضمن 13 أسبوعًا، يبدأ من الأحد وحتى الخميس.

ويحصل الطلاب على إجازتين رسميتين، الأولى بمناسبة اليوم الوطني يوم الأحد 9 جمادي الأول، والثانية إجازة نهاية أسبوع مطول من الخميس 18 جمادى الآخر 1445.

ويكون الطالب على موعد أداء اختبارات المواد العلمية والشفهية بداية من يوم الثلاثاء 23 من جمادي الآخر، بينما يتم أداء اختبارات الفصل الدراسة الأول بداية من 28 من جمادي الأخر 1445 وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 ربيع الأول 1445، يحصل بعدها على الطلاب على عطلة الفصل الدراسي الأول التي تستمر لمدة 10 أيام، ليعود الطلاب الفصل الدراسي الثاني بداية من 12 من ربيع الأول 1445.