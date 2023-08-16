تنسيق المرحلة الثانية 2023.. مؤشرات أولية 86.82% للطب البيطري و62.92% للحقوق

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023، لليوم الثاني على التوالي، حيث انتهى نحو 105 آلاف طالب وطالبة من تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية للتنسيق.

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. 60.98% للشعبة العلمية

وتستمر أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023، لمدة 5 أيام، حيث تنتهى أعمال التنسيق السبت المقبل 19 أغسطس الجاري، بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% لطلاب الشعبة العلمية، بعدد طلاب 259 ألفا و445 طالبا وطالبة، و238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لطلاب الشعبة الأدبية، بعدد طلاب 90 ألفا و688 طالب وطالبة، حيث سيتم قبول 350 ألفا و133 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانية للتنسيق، وفق المعلن من وزارة التعليم العالي.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتستعرض «الوطن»، الأماكن المتاحة بالكليات في تنسيق المرحلة الثانية 2023، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، كما يلي.

أماكن شاغرة بكلية الإعلام

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات صحفية خلال إعلانه نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أنّ هناك أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023، بكليات الطب البيطري والزراعة والحاسبات والمعلومات والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والتمريض والعلوم، لطلاب الشعبة العلمية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أماكن شاغرة بكلية التجارة

وقال وزير التعليم العالي، إنّ هناك أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الشعبة الأدبية، بكليات الحقوق والتجارة والآداب والتربية والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق.

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. 82.43% لكلية العلوم

أولا: مؤشرات تنسيق كليات الشعبة العلمية علوم ورياضة

كليات العلوم 82.43%

كليات التمريض 69.26%

كلية الزراعة 68.29%

كلية الطب البيطري 86.82%

كلية الحاسبات والمعلومات 87.07%

كلية الإعلام 68.04%

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 83.41%

ثانيا: مؤشرات تنسيق كليات الشعبة الأدبية

كلية حقوق جامعة الإسكندرية 63.90%

كلية آداب سوهاج 62.92%

كلية حقوق حلوان 62.92%

كلية آداب جامعة المنيا 62.92%

كلية السياحة والفنادق السادات 60%

كلية دار العلوم جامعة الفيوم 61.95%

السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أكد أنّ موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، موضحا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني لليوم الثاني على التوالي.