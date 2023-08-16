مصاريف كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة بالأقصر

تعد جامعة طيبة التكنولوجية، إحدى أحدث الجامعات التي أنشئت على أرض الأقصر، ويهتم طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمعرفة مصاريف كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بالأقصر 2023، والأوراق المطلوبة وبرامجها الدراسية.

مصاريف كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية 2023

وأعلنت جامعة طيبة التكنولوجية، مصاريف كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية 2023، والتي جاءت كالتالي: 15 ألف جنيه لطلاب الفرقة الأولى، و15 ألف جنيه لطلاب الفرقة الثانية، و20 ألف جنيه لطلاب الفرقة الثالثة، و20 ألف جنيه لطلاب الفرقة الرابعة.

وتضم كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، ثلاثة برامج دراسية هي: «تكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا السياحية والسفر، وتكنولوجيا الأغذية والمشروبات».

البرامج الدراسية المتاحة لطلاب علمي علوم

- تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

- تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

- تكنولوجيا الأغذية والمشروبات.

البرامج الدراسية المتاحة لطلاب علمي رياضة

- تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

- تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

- تكنولوجيا الأغذية والمشروبات.

البرامج الدراسية المتاحة لطلاب الأدبي

- تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

- تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

- تكنولوجيا الأغذية والمشروبات.

البرامج المتاحة للدبلومات الفنية

- تكنولوجيا الخدمات الفندقية (دبلوم سياحة وفنادق).

- تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر (دبلوم سياحة وفنادق).

- تكنولوجيا الأغذية والمشروبات (دبلوم سياحة وفنادق).

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية

- بطاقة الترشيح (المطبوعة من على موقع التنسيق الإلكتروني).

2- أصل شهادة الثانوية أو الدبلوم وليس مستخرج بالدرجات + 3 صور منها.

3- أصل شـهادة الميلاد (حديثة) + 3 صور منها.

4- 8 صور شخصية.

5- صورة البطاقة الشخصية للطالب عدد 3 صور.

6- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب عدد 3 صور.

7- نموذج 2 جند (للطلاب الذكور فقط).

8- نموذج 7/6 جند (للطلاب الذكور فقط).

9- استمارة القيد (تملأ بمعرفة ولي الأمر وتوقيعه وعلى مسئوليته).

10- الكشف الطبي، سيُخطر الطالب بميعاد ومكان الكشف الطبي.

11- المصروفات الدراسية، طريقة الدفع في أي فرع للبريد المصري، تحت مسمى «مصروفات الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة بالأقصر».