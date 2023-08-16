تطوير المجمع الحرفي في قنا بتكلفة 50 مليون جنيه.. يضم 542 ورشة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بوحدة إسعاف ونقطة الحماية المدنية ضمن مشروع تطوير المجمع الحرفي الصناعي بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف عبدالسلام رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتور خالد يوسف عبدالله مدير مرفق الإسعاف، والمقدم محمد ياسين وكيل إدارة الحماية المدنية، وعلي غريب مدير إدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة، وخالد أبو الحسن باحث إدارة التعاون الإنتاجي.

مجمع الصناعات الحرفية

وقال محافظ قنا، إن المشروع يضم إنشاء نقطتي إطفاء وإسعاف وكافتيريا لخدمة المجمع والمناطق المجاورة، موضحًا أنه جرى الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق بالمرحلة الأولى من المجمع الحرفي الصناعي، وأعمال إحلال وتجديد السور الأمامي، وبوابات الدخول والخروج، وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه.

وأضاف أنّ مجمع الصناعات الحرفية بمنطقة الصالحية، مقام على مساحة 50 فدانا، ويشمل مرحلتين «أولي - ثانية» تضم 542 ورشة حرفية، وتعد من التجارب الناجحة في نقل الورش الحرفية من المناطق السكنية إلى مجمع خاص مما سمح بالتخلص من الضوضاء والتلوث السمعي والبصري وكل الصناعات التي تزعج السكان.

وحدات تجارية وخدمية

كما تفقد«الدادوي» عددا من الأماكن الشاغرة، التي من المقترح استغلالها كوحدات تجارية وخدمية لتلبية طلبات المستثمرين، لإنشاء محلات تجارية وخدمية لتنوع مصادر الدخل والتسهيل على المتعاملين مع الورش وتوفير الوقت والمجهود في التنقل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.