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فيلم البعبع يحقق 42.8 مليون جنيه إيرادات في السينما خلال 7 أسابيع

كتب:

هبة أمين
01:13 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
أبطال فيلم البعبع

أبطال فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة، نحو 42 مليونًا و869 ألفًا و709 جنيهات، على مدار 7 أسابيع عرض في السينما، إذ طُرح في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، والتي تصدرها فيلم بيت الروبي بأكثر من 122 مليون جنيه، وفيلم تاج بنحو 45 مليون جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس، الثلاثاء تقدر بـ86 ألفًا و150 جنيهًا، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية فيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي، والذي حقق أمس 463 ألف جنيه، وحقق فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان أمس نحو 363 ألف جنيه.

قصة فيلم البعبع

في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن، تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع ويقوم بدوره أمير كرارة، وتحدث له أزمات غير متوقعة تقلب حياته رأسًا على عقب بسبب طفلين يزعمان أنه والدهما، وفتاة تجمعه الأقدار بها في جو ملئ بالمطارادات.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة  أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

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بقلم هبة أمين