في هذه الحالة.. الذكاء الاصطناعي يقود العالم نحو حرب عالمية ثالثة

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم، وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وعودة السلاح النووي للواجهة، والتطورات السريعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يدرس الخبراء زيادة احتمالات نشوب حرب عالمية ثالثة، قد تكون ذات طبيعة نووية شاملة.

ونشرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، تقريراً اليوم الأربعاء، عن وجود علاقة بين الذكاء الاصطناعي وفرص قيام حرب عالمية جديدة، وما سيحدث للعالم إن جرت هذه الحرب المحتملة وفقاً لمعطيات التكنولوجيا الجديدة.

روسيا لا تزال تهدد باستخدام السلاح النووي

ومنذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير لعام 2022، لوجت روسيا مراراً بإمكانية استخدام السلاح النووي، وكذلك زادت الصين نشاطها في تطوير ترسانتها النووية، فيما تواصل كوريا الشمالية إجراء تجاربها الصاروخية، وكل هذه التحركات تثير مخاوف من احتمالية وقوع «شتاء نووي» في حالة استخدام إحدى الدول للسلاح النووي.

وفي حالة وقوع انفجار نووي وحرب نووية شاملة، قد يحدث تغيير هائل في طقس الأرض، ويتسبب الانفجار النووي في تحرر كميات كبيرة من الغبار والجسيمات في الغلاف الجوي، مما يؤدي هذا الغبار إلى حجب أشعة الشمس عن الأرض، ويمكن أن يتسبب هذا التغيير في توسع مناطق القطبية وتمتد لمناطق قرب خط الاستواء.

متى يحدث الشتاء النووي؟

ويحدث الشتاء النووي عندما يحدث انفجار نووي وحرب نووية شاملة، مما يؤدي إلى تشبع الغلاف الجوي بالغبار والدخان، ويتكون الشتاء النووي عبر عدة مراحل، تعرض المناطق التي تتعرض للقصف النووي لحرائق شديدة، مما يؤدي إلى تغيير نظام الرياح وإنتاج عواصف لهب تولد حرارة عالية، ومن هذه العواصف اللهبية، تتكون أعمدة كبيرة من الدخان تتحرك في الغلاف الجوي وتحجب أشعة الشمس عن الأرض.

بحسب دراسة أجريت في جامعة نيوجيرسي عام 2011، يتوقع أن يتسبب الشتاء النووي في تداعيات خطيرة على البشرية، بما في ذلك حدوث مجاعة عالمية.

ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي مع الأسلحة النووية، عن طريق تشغيل أزرار الأسلحة النووية دون تدخل بشري، مما قد يؤدي، نتيجة استخدامها الخاطئ، إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، بدون علم أحد.

كيفية تقليل مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي

وللتقليل من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تشغيل الأسلحة النووية والحد من احتمال حدوث حروب نووية، يجب اتباع بعض الاحتياطات والإجراءات:

1. يجب أن يكون تشغيل الأسلحة النووية بيد النظم السياسية والقرارات السياسية.

2. يجب أن تضع الأمم المتحدة ضوابط صارمة وقوانين دولية تنظم استخدام وتحكم الذكاء الاصطناعي في الأسلحة النووية، وذلك لضمان أن يتم استخدامها فقط في الحالات المشروعة والمعترف بها دوليًا.

3. يجب فرض عقوبات صارمة على أي جهة تطوّر سلاحًا نوويًا وتعبئه بالمعلومات، وذلك للحد من احتمالية تطوير واستخدام الأسلحة النووية بطرق غير قانونية أو غير مشروعة.