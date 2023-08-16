نتيجة تنسيق كلية الخدمة الاجتماعية أسوان 2023.. المستندات المطلوبة

يبحث طلاب الثانوية العامة عن نتيجة تنسيق كلية خدمة اجتماعية أسوان 2023، ضمن تنسيق المرحلة الثانية للعام الجامعي 2023-2024 بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الأولى في جميع الشعب العلمية والأدبية.

نتيجة تنسيق كلية خدمة اجتماعية أسوان 2023

وجاء الحد الأدنى للقبول في نتيجة تنسيق كلية خدمة اجتماعية أسوان 2023 للطلاب لهذا العام بـ 245 درجة، حيث يجب أن يحقق الطالب هذا الرقم أو أعلى في الثانوية العامة للقبول مباشر في الكلية.

نتيجة تنسيق كلية خدمة اجتماعية أسوان 2023 انتساب

وفيما يتعلق بنتائج القبول في برنامج الانتساب الموجه بكلية خدمة اجتماعية جامعة أسوان جاء الحد الأدنى بـ 243 درجة ما يعني أن الطلاب الذين حققوا نتائج أقل في الثانوية العامة يمكنهم الالتحاق بالكلية بنجاح في إطار برنامج الانتساب الموجه.

الأوراق والمستندات

1. أصل شهادة الثانوية العامة.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. عدد 8 صورة شخصية حديثة.

4. نموذج 2 جند من مديرية الأمن للطلاب الذكور.

5. نموذج 6 جند من القسم التابع له للطلاب الذكور الذين بلغوا سن الـ19.

6. صورة من بطاقة الطالب.

تأتي هذه الإعلانات في إطار جهود الكلية لتحقيق التنسيق الأمثل للقبول وضمان قبول الطلاب الذين يستوفون الشروط المحددة.

وتهدف الكلية إلى توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب وتهيئة الفرص المناسبة لهم لمتابعة دراستهم في مجال الخدمة الاجتماعية.