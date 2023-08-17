نظر دعوى وقف انعقاد المجلس الإنجيلي العام اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية في مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا ضد القس اسطفانوس زكي اسطفانوس، سكرتير المجلس الإنجيلي العام، وآخرين.

طلبات القس ايمن لويس

وطالب اسطفانوس، في دعواه، بوقف تنفيذ قرار الدعوى لانعقاد المجلس الإنجيلي العام، وأعضاء مجمع النعمة الرسولية داخل المجلس الإنجيلي للانعقاد يوم 2023/8/18، للمشاركة في صياغة تاريخ جديد للمجمع الانجيلى العام ومجمع النعمه الرسولية.

5 طعون سابقة لوقف عمومية المجلس الإنجيلي

يذكر أنّ هناك 5 طعون أقيمت في وقت سابق من القس أيمن لويس حنا، وسامح عيد فوادبولس، وآخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمجلس الإنجيلي العام المقرر لها يوم الجمعة 2023/2/17، لإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس للدورة المقبلة، واستبعاد القس أندريا زكي أسطفانوس، رئيس المجلس الإنجيلي العام من القائمة النهائية للمرشحين.