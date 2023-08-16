تعرف على حالات وأسباب إيقاف برنامج دعم ريف نهائياً في السعودية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن الأسباب التي تدفع الوزارة إلى إيقاف برنامج دعم ريف نهائياً في عدد من الحالات، وأكدت الوزارة أنها تعمل على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة فى المملكة، وذلك عن طريق استغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة.

أسباب إيقاف دعم ريف نهائياً

وأضافت الوزارة أن من أسباب إيقاف دعم ريف نهائياً، هو الاستفادة من المميزات النسبية فى المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانيات الزراعية وعدد السكان، ويستهدف أيضاً فى الوقت الحالي، عدداً من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك عن طريق إطلاق 8 برامج فرعية لكل قطاع.

حالات إيقاف دعم ريف بالمملكة

وفى التقرير التالى، تستعرض «الوطن» الحالات التي سيتم إيقاف دعم ريف نهائياً عنها، وتأتي كالتالي:

- وفاة المستفيد من الدعم.

- إثبات عجز المستفيد عن رعاية الحيوانات والمواشي بسبب المرض أو كبر السن.

- ارتفاع دخل الشهري عن الحد المانع.

- إذا خالف المستفيد شروط وبنود القبول فى البرنامج.

متى يتم إيقاف دعم ريف نهائياً؟

كما أكدت الوزارة أنه يتم حجب الدعم عند فقدان المستفيد أحد شروط البرنامج المقررة، والتي تتضمن:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون المتقدم يعمل فى مهنة الزراعة.

- المتقدم عاطلاً عن العمل ولا يشغل أي وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص.

- ألا يقل عمره عن 22 عاماً.

- لا يتعدى دخله الشهري 6000 ريال سعودي.

- يجب أن يحمل وثيقة عمل حر من وزارة الموارد البشرية.

- أن يكون لديه حساب بنكي نشط مسجل بمنصة دعم ريف.

- ألا يتعدى عدد البرامج المخصص بالدعم عن 3 برامج، بإجمالي مبلغ الدعم سنوياً 54 ألف ريال سعودي.

تعرف على طريقة الاستعلام عن دعم ريف

ويستطيع المستفيد أن يستعلم عن دعم ريف والتعرف على حالة الاستحقاق عبر المنصة الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد بمنصة ريف الإلكترونية من هنــــــا.

- اختار من الخدمات الإلكترونية «الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية».

- كتابة رقم الطلب الخاصة بالمستفيد ورقم الهوية، ثم الضغط على الاستعلام.

- وسوف تظهر كافة التفاصيل الاستعلام الخاصة بك.