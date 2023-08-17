تحرير 688 محضرا وضبط 295 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بدمياط

كثفت مديرية التموين بدمياط، الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز والبدالين، وأسفرت عن تحرير 688 محضرا في الفترة من بداية شهر أغسطس الجاري حتى منتصف الشهر، بينها لحوم ودواجن منتهية الصلاحية.

ويقول علي الغزاوي وكيل مديرية التموين بدمياط، أنه خلال الحملات التموينية المكثفة التي شنتها مديرية التموين بدمياط خلال الأسبوعين الماضيين، جرى ضبط 57 مخالفة تتعلق بالمخابز البلدية و631 مخالفة أسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، وإخفاء مخازن تابعة للمحل، وأهم المضبوطات، 68 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم محظور تداولها خارج منظومة الدعم، حُرر عنها 3 محاضر استيلاء للتصرف فيها بغير الغرض المخصص لها، ويستحق عنها سداد فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بمبلغ 76 ألف جنيه.

ضبط 295 كيلو مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية

كما جرى ضبط 256 بطاقة تموينية لدى أحد المخابز ومحل صرف مقررات تموينية، والتحفظ على 295 كيلو مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك، 9 محاضر غش تجاري ضد المحلات والمطاعم المخالفة، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير 6 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمي لسلعة السجائر، ومحضري عرض سجائر مهربة مجهولة المصدر، والتحفظ على كمية 5 قاروصات على ذمة المحضر الخاص تحت تصرف النيابة.

وأضاف «الغزاوي» أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الجهود لحماية المستهلك ومكافحة المغالاة في الأسعار والغش التجاري بالأسواق.