«البطة الصفرا» يحقق 35 ألف جنيه في يوم واحد يتراجع إلى المركز الثامن

حقق فيلم البطة الصفرا، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، بلغت 35 ألفا و395 جنيها، وتراجع إلى المركز الثامن في قائمة الإيرادات اليومية، حيث سبقه أفلام «العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، خمس جولات»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم البطة الصفرا، في أول أسبوع عرض بالسينما بنحو مليون و200 ألف جنيه، فيما بلغت إيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي في أول أسبوعين عرض 13 مليون جنيه، وكذلك فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان بنحو 10 ملايين جنيه.

أبطال فيلم البطة الصفرا

وفيلم البطة الصفرا من بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، صلاح عبدالله، أنوشكا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.

قصة فيلم البطة الصفرا

وتدور قصة فيلم البطة الصفرا، في إطار لايت كوميدي، من خلال أزمة يتورط فيها باحث مع مجرمة خطيرة، والتي تقرب منه لخدمة دراسته، ولكن تقع لهما مواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب.