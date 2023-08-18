11 معلومة عن مهندسة الديكور نهى برادة في عيد ميلادها.. نفذت 160 مسرحية

تحتفل اليوم نهى برادة التي تعد واحدة من أشهر مهندسي الديكو في المجال الفني منذ ستينيات القرن الماضي حتى وقتنا الحالي، بعيد ميلادها الـ82، وذلك بعد أيام قليلة من تكريمها في الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح المصري، تقديرًا لمشوارها الممتد على مدار نحو 60 عامًا.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مهندسة الديكور نهى برادة في يوم ميلادها، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد حي جاردن سيتي يوم 18 أغسطس عام 1941.

- هى الابنة الوحيدة لأب يعمل طبيب أسنان وأم سيدة منزل.

- نشأت في منزل يتسم بالثقافة، وامتلاك والدها لموهبة العزف على الكمان والقدرة على النحت والاهتمام بالفن التشكيلي.

من مواليد جاردن سيتي

- انتبه جدها لوالدها لموهبتها في الرسم وهى في سن الرابعة وساعدها على تنميتها.

- التحقت بكلية الفنون الجميلة عام 1958، ودرست بقسم الديكور.

- لم يكن في نيتها العمل بمجال المسرح، حتى لفتت براعتها أستاذها دكتور سامي رافع، الذي أكد لها أنها ستكون مهندسة ديكور مسرح جيدة.

- عام 1963 أعلن مسرح التليفزيون برئاسة المخرج السيد بدير، عن طلب كوادر للعمل في المسرح على أن يكونوا من أوائل الدفعات في الكليات الفنية.

بدأت العمل في مسرح التليفزيون عام 1963

- تم اختيار خمسة من الشباب من بينهم نهى برادة.

- شاركت في تنفيذ نحو 160 مسرحية.

- من أبرز أعمالها ريا وسكينة، مدرسة المشاغبين، الناس اللي في التالت، البحر بيضحك ليه، على الرصيف، روحية اتخطفت، أنا والنظام وهواك، أخويا هايص وأنا لايص، شارع محمد علي، سيدتي الجميلة.

- تزوجت عام 1964 من المهندس خالد علي فودة، الذي أصبح وكيلًا لوزارة الإسكان في فترة من الفترات.