«القابضة للمياه»: إعلان نتائج مرحلة التقييم التمهيدية لجائزة التميز الداخلي

حضر المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لجنة التحكيم المصغرة التمهيدية لجائزة التميز الداخلى للشركة القابضة في مجالي خدمة العملاء والخط الساخن، لاستعراض نتائج التقييم المبدئية لمرحلة التقييم المكتبي والتي استمرت على مدار الأيام الماضية، لتقييم ملفات الترشح من مراكز خدمة العملاء والخطوط الساخنة والتي خضعت لمرحلة التقييم الأولية، تمهيدا للانتقال لمرحلة التقييم الميداني والزيارات الميدانية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتقديم خدمة متميزة للمواطنين من الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة، مشيرا أن ما تحقق في مجال خدمة العملاء والخطوط الساخنة هو نتاج تراكم خبرات وخطط عمل منهجية نفذت على مدار سنوات، لتأتي جائزة التميز الداخلي لتعزيز المنافسة بين المراكز وتطوير الخدمات لتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

جائزة التميز الداخلي فرصة حقيقية لتطوير المورد البشري

وأضاف أن جائزة التميز الداخلي فرصة حقيقية لتطوير المورد البشري، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة وفقا لتقييم فعلي ومعايير محددة، لتعزيز روح الابتكار والابداع والمكافأة على التميز، ونشر ثقافة الجودة والتميز.

وأكد «رسلان»، أن خدمة العملاء والتواصل معهم عبر الخط الساخن من أهم مجالات عمل الشركة، لأنها حلقة الوصل الفعالة والمباشرة مع المواطنين، لذا فإن المقارنات التي تم عقدها ضمن محاور التقييم للجائزة ساهمت بشكل حقيقي في الوقوف على الموقف الفعلي، وتحديد نقاط القوة وآليات التطوير.

وقال الدكتور أحمد صديق، مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي، أن عملية التقييم تخضع لمجموعة من الخطوات لضمان الحوكمة والنزاهة، حيث يتم التقييم من خلال عدة مراحل بداية بالمقيميين، ثم مراجعة رئيس فريق العمل، ليكون دور فريق الجودة ضمان اجراءات الجودة والنزاهة.

وأعرب الدكتور إيهاب محمود رئيس لجنة الجودة، عن سعادته بالمشاركة في مشروع جائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة، وأنها مشروع تميز تتبناه الشركة في مبادرة فريدة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، مشيرا إلى أن عملية التقييم بدأت في الأول من أغسطس 2023، من خلال 6 فرق تقييم، حيث تم تقييم نحو 104 ملفات ترشح لمراكز الخدمة و21 ملف ترشح لمراكز الاتصال، مع توحيد معايير التقييم، مشيرا أن منظومة التقييم تعتمد على 7 محاور عى الربط الاستراتيجي والقيادة – التركيز على المتعاملين – الخدمات وقنوات تقديمها – تجربة المتعامل – كفاءة الخدمة والابتكار- تمكين الموارد البشرية – التكنولوجيا المتكاملة.

ترشح 5 من الخطوط الساخنة لجائزة التميز الداخلي

وأسفرت نتائج تقييم مراكز الاتصال الأولية عن ترشح 5 من الخطوط الساخنة وهى دون ترتيب (مياه الإسكندرية – مياه القاهرة – الصرف الصحي بالقاهرة – الغربية – دمياط) المتأهلة للمرحلة النهائية، والتي سيتم خلالها التقييم الميداني.

وأسفرت نتائج تقييم مراكز خدمة العملاء الأولية عن ترشح 10 من مراكز خدمة العملاء وهي دون ترتيب (مصر الجديدة – المندرة – الابراهيمية – السنطة – الرمل- النوبارية – أبوقير- بركة السبع – شبين الكوم – محرم بك والبلد) المتأهلة للمرحلة النهائية، والتي سيتم خلالها التقييم الميداني.