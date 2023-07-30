خدمات الشركة القابضة للمياه عبر مراكز خدمة العملاء والخطوط الساخنة «فيديو»

نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، «فيديو جراف» للتعريف والإعلان عن إجراءات ورحلة المتعاملين مع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال مراكز خدمة العملاء أو الخطوط الساخنة.

دليل الخدمات وإجراءات الحصول على كل خدمة

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأنها توفر لعملائها قنوات مختلفة للحصول على معلومات الخدمة، منها المواقع الالكترونية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، التي تضم دليل الخدمات وإجراءات الحصول على كل خدمة، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن، أو تطبيق التليفون المحمول 125 أو منصات التواصل الاجتماعي.

ويشمل الفيديوجراف، رحلة المتعاملين، والمدد الزمنية للحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

تحلية مياه البحر وإدارة اقتصاديات المياه ومعالجة وتدوير المخلفات

فيما تنظم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المؤتمر والمعرض الدولي أكسبوتك الدولي 2023 لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية مياه البحر وإدارة اقتصاديات المياه ومعالجة وتدوير المخلفات، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في الفترة من 1- 3 من شهر أكتوبر المقبل 2023 بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة.

تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ورفع كفاءة منظومة إداره المياه

وأشارت الشركة القابضة، إلى أن انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي أكسبوتك الدولي 2023، يأتي في إطار توجيهات ورؤية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، ورفع كفاءة منظومة إدارة المياه والمخلفات، وإعادة تدويرها، للحفاظ على البيئة، تماشيا مع رؤية مصر 2030، التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية.