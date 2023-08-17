مقرر «الشباب» بالحوار الوطني: استجابة الرئيس للمخرجات لحظة تاريخية في عمر الوطن

وجّه الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته السريعة لمخرجات الحوار الوطني، مؤكدًا أنّ هذا الأمر يضع مسؤولية كبيرة للغاية على المسؤولين عن الحوار الوطني، قائلا: «نحن أمام لحظة تاريخية في الحوار الوطني، حيث أكد الرئيس السيسي أنّه سيتم دراسة وتطبيق ما في صلاحياته الدستورية والقانونية، وذلك يعتبر دفعا كبيرا للغاية في الحياة السياسية والحياة العامة المصرية».

دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني

وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعمنا منذ انطلاق الحوار الوطني، أحال المشروع الخاص بالمجلس الوطني الأعلى للتعليم بالحوار الوطني، إلى الجهات المختصة، كما أنّ استجابته أمس كانت سريعة وعاجلة وتتجاوب مع كل المشاركات».

التعبير عن كل الأطياف

وتابع: «في هذه الجلسات، حاولنا صياغة توصيات تعبر عن كل الأطياف التي حضرت الحوار الوطني والذين تجاوز عددهم الآلاف، وناقشوا القضايا في مئات الساعة على مدار الجلسات».