بيلاروسيا تتسلم الدفعة الأولى من المروحيات الهجومية الروسية (Mi-35)

أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، اليوم الخميس، عن تسلم قواتها الجوية أول دفعة من المروحيات الهجومية الروسية من طراز (Mi-35)، وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، في موسكو، قبل قليل، أن طياري القوات المسلحة الجوية البيلاروسية أجروا أولى رحلاتهم بالمروحيات القتالية (Mi-35) من روسيا.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة بناء وتطوير القوات المسلحة البيلاروسية، والتطوير العسكري التقني مع روسيا.

وفي أوائل يونيو الماضي، بدأت الأسلحة النووية الروسية في الانتقال إلى بيلاروسيا، حيث أشار رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، إلى أن نشر الرؤوس الحربية على أراضي الجمهورية يرتبط حصرياً بقضايا الدفاع.

بوتين يعلن نشر أسلحة تكتيكية في بيلاروسيا

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أنه بناءً على طلب الجانب البيلاروسي، ستنشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في أراضيها، تماماً كما تفعل الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، على أراضي حلفائها.