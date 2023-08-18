خلو مركز شباب بانوب بنبروه من الموظفين وإحالتهم إلى التحقيق

تفقد المهندس محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه، في محافظة الدقهلية عددا من مراكز شباب المدينة في نطاق المدينة والقرى والوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظة ومديرية للشباب والرياضة، بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

خلو مركز شباب بانوب بنبروه من الموظفين والعاملين

واكتشف رئيس مجلس مدينة نبروه خلال مروره لمتابعة انتظام العمل عدم وجود مدير مركز شباب بانوب وخلوه من الموظفين والعاملين ووجوده مغلق في غير ميعاده الرسمي، فقرر إحالة مدير مركز الشباب والموظفين وجميع العاملين إلى جهات التحقيق لمخالفتهم ومحاسبتهم على أعمالهم تحت تصرف النيابة.

تشكيل لجان للمتابعة على المراكز الشبابية بنبروه

وشدد رئيس مجلس مدينة نبروه في بيان له، على تكثيف الحملات على مراكز الشباب ورصد المخالفات وفي حال تكرار الإعمال سيتم اتخاذ الإجراءاتالقانونية المشددة وسيتم فحص جميع مراكز الشباب بالإضافة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تنفيذا لتعليمات الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لضمان خدمة أفضل وتقديم كافة الخدمات الترفيهية والرياضية للمواطنين داخل الهيئات الشبابية وسيتم تشكيل لجان تقوم بالمتابعة على المراكز الشبابية بصفة دورية ومستمرة في نطاق المدينة.