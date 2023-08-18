تنسيق كليات تربية طفولة في المرحلة الثانية بالمحافظات

بدأ طلاب الثانوية العامة التقديم في رغبات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة منذ يوم الثلاثاء 15 أغسطس ويرغب بعضمه في اختيار تنسيق كليات تربية طفولة في تنسيق المرحلة الثانية بالمحافظات.

تنسيق كليات تربية طفولة في تنسيق المرحلة الثانية بالمحافظات

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن للطلاب التقديم في تنسيق كليات تربية طفولة في تنسيق المرحلة الثانية بالمحافظات، من خلال اختيارها في الرغبات.

ويوجد العديد من كليات تربية طفولة في مختلف الشعب المتاحة لطلاب الثانوية العامة للتقديم بها في تنسيق المرحلة الثانية في شعبة الأدبي وهي:

شعبة الأدبي

تربية طفولة جامعة الفيوم بمؤشرات تنسيق 273 درجة

تربية طفولة جامعة المنيا بموشرات تنسيق 269 درجة

تربية طفولة جامعة أسيوط بمؤشرات تنسيق 282

تربية طفولة جامعة بني سويف بمؤشرات تنسيق 270

تربية طفولة جامعة مطروح بمؤشرات تنسيق 272

كليات تربية طفولة في الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثانية

وجاءت تنسيق كليات تربية طفولة في المرحلة الثانية في المحافظات للشعبة العلمية كالآتي:

- كلية تربية طفولة في جامعة الإسكندرية بمؤشرات تنسيق 280 درجة

- كلية تربية طفولة الوادي الجديد بمؤشرات تنسيق 244

- كلية تربية طفولة جنوب الوادي بمؤشرات تنسيق 258

- تربية طفولة حلوان بمؤشرات تنسيق 270

- تربية طفولة مبكرة دمنهور بمؤشرات تنسيق 275

- تربية طفولة دمياط بمؤشرات تنسيق 283

- تربية طفولة سوهاج بمؤشرات تنسيق 248

- تربية طفولة طنطا بمؤشرات تنسيق 282

- تربية طفولة عين شمس بمؤشرات تنسيق 273

- تربية طفولة السويس بمؤشرات تنسيق 265