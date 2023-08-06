عميد «تربية حلوان» يحذر الآباء: لا تجبروا أبناءكم على دخول كليات بعينها

حذر الدكتور إيهاب حمزة، عميد كلية التربية بجامعة حلوان، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من الضغط على أبنائهم للدخول إلى كليات لا يرغبون بها، مضيفا: «لما تقول لابنك خد الشهادة وبعد كده اشتغل اللي أنت عاوزه، أنت كده أخذت مكان حد متفوق».

اختيار الكلية التي تناسب قدرات الطالب

وتابع عميد كلية التربية بجامعة حلوان، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «ممكن ابنك لا ينجح في الكلية اللي داخلها، ويخلص الكلية اللي أجبر على دخولها، ويشتغل في مهنة بعيدة عن التخصص اللي درسه، وبالتالي لن يستطيع العمل في المهنة التي اختارها بأسلوب علمي حديث وليس لديه ثقل لأنه لم يدرس هذا التخصص».

الدراسة بتخصص معين محبب يصقل المعلومات والمعرفة

واستكمل: «مناهج الكليات تصقل العلم والمعرفة وتجعل العلم مختزن في ذاكرة المدى البعيد، وبالتالي الطالب طوال فترة دراسته في تخصص معين بالكلية، يبحث ويدرس ويناقش ويتعلم وتكون لديه خبرة كبيرة، يستطيع بها العمل بالمهنة والتخصص الذي درسه».