مؤشرات تنسيق كليات التجارة للمرحلة الثانية 2023 بالمحافظات

ينتهي تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية المصرية يوم السبت المقبل، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوجد ضمن الرغبات كليات التجارة في الجامعات بالمحافظات، لذلك يبحث آلاف الطلاب عن مؤشرات تنسيق كلية التجارة.

تنسيق كلية التجارة 2023

تستعرض «الوطن»، مؤشرات تنسيق كليات التجارة المتوفرة في رغبات تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023 بحسب قواعد التنسيق الذي يتضمن عددا من الأماكن الشاغرة في كلية التجارة 2023 بكل جامعة مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي، وفق تنسيق العام الماضي 2022.

مؤشرات تنسيق كليات التجارة

- تجارة مدينة السادات 266 درجة.

- تجارة أسيوط 266 درجة.

- تجارة سوهاج 265 درجة.

- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264 درجة.

- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264 درجة.

- تجارة انتساب موجه دمنهور 263 درجة .

- تجارة انتساب موجه بور سعيد 263 درجة.

- تجارة انتساب موجه أسوان 262 درجة.

- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262 درجة.

- تجارة انتساب موجه طنطا 262 درجة.

- تجارة انتساب موجه السويس 262 درجة.

- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262 درجة.

- تجارة انتساب موجه العريش 261 درجة.

- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261 درجة.

- تجارة انتساب موجه أسيوط 260 درجة.

- تجارة انتساب موجه بني سويف 260 درجة.