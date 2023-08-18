«العميل صفر» يحقق مليوني جنيه إيرادات في ثاني أيام عرضه بالسينمات

حقق فيلم «العميل صفر»، إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس الخميس، في ثاني أيام عرضه، بنحو مليون و268 ألفا و523 جنيها، ليتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا.

وتضم القائمة 10 أفلام، أبرزها «مرعي البريمو»، و«ع الزيرو»، و«وش في وش»، و«البطة الصفرا»، و«خمس جولات»، بجانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023، منها «بيت الروبي»، و«تاج»، و«البعبع»، و«مستر إكس»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم العميل صفر، الذي يعد أول بطولة منفردة للفنان أكرم حسني، في أول أيام عرضه بالسينما أمس الأربعاء نحو 802 ألف جنيه، ليتجاوز مجموع إيراداته على مدار يومين عرض الـ2 مليون جنيه.

أبطال فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر» من بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم «العميل صفر» في إطار كوميدي، من خلال الشخصية التي يلعبها أكرم حسني، وهو الشاب صفر عبد اللطيف شداد الهمم، والذي يتخذ من جيمس بوند قدوة له، ويحلم بأن يكون مثله يومًا، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات.