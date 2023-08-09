أفضل مواقع المنح الدراسية المجانية في الخارج لطلاب الثانوية 2023

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وترقب نتيجة التنسيق في جميع المحافظات المصرية، يرغب الطلاب وأولياء الأمور في معرفة أفضل مواقع المنح الدراسية المجانية في الخارج لعام 2023، وذلك للالتحاق بالجامعات الأوروبية والأمريكية، لما تتميز به من قدرات تعليمية وأكاديمية.

في هذا السياق، تستعرض «الوطن»، أفضل مواقع المنح الدراسية المجانية في الخارج 2023، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها البوابة للقارئ علي مدار 24 ساعة.

مواقع المنح الدراسية المجانية في الخارج 2023

موقع (studyinholland)

يأتي موقع (studyinholland) في المرتبة الأولى ضمن أفضل مواقع المنح الدراسية المجانية في الخارج لعام 2023، حيث يمتلك أكبر قاعدة بيانات توفر منحاً دراسية مجانية في هولندا، كما يوفر كافة المعلومات المتاحة عن شروط التسجيل والالتحاق بالجامعات الهولندية.

موقع (GRANTS)

يُعتبر موقع (GRANTS) ضمن أفضل مواقع المنح الدراسية المجانية في الخارج 2023، تحديداً إذا كان يرغب الطالب في الحصول علي منحة دراسية مجانية في الدول الأوروبية، حيث يقدم أكثر من 500 منحة ممولة بالكامل في النمسا.

موقع (DAAD)

يمثل موقع (DAAD) أحد أكبر المحركات المتخصصة في البحث عن المنح الدراسية المجانية في ألمانيا، فهي مؤسسة ألمانية تم تأسيسها منذ أكثر من 60 عاماً، من أجل تقديم المساعدة للطلاب الدوليين.

موقع (scholarshipscanada)

هذا الموقع متخصص في البحث عن المنح الدراسية المجانية التي تقدمها كندا، حيث يقدم ما يقرب من 100 ألف منحة ممولة بالكامل، قد تصل تكلفتها إلى 200 مليون دولار.

موقع (studyintaiwan)

يقدم هذا الموقع عدداً كبيراً من المنح الدراسية المجانية في تايوان، في جميع المراحل الدراسية، سواء مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا، للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، إذ تُعتبر تايوان ثالث أفضل الدول في العالم من حيث استقبال وتقديم المنح الدراسية للطلاب الأجانب، كما أنها تحتوي على ما يقرب من 11 جامعة مصنفة من بين أفضل 500 جامعة حول العالم.

موقع (studyinsweden)

يتيح هذا الموقع منح دراسية مجانية لكافة الطلاب حول العالم للدراسة في السويد، إذ يقدم ما يتراوح ما بين 6 و7 برامج مجانية مقدمة من الحكومة السويدية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المنح المجانية، مقدمة من الجامعات السويدية.