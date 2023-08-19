طريقة التخلص من مخالفات السيارة بعد بيعها.. قانوني يشرح التفاصيل

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، يجب على من يشتري سيارة، أن ينقل ملكيتها له في المرور، حتى يكون في مأمن قانونًا، موضحًا أن البيع من خلال توكيل في الشهر العقاري، سند كامل لإثبات الملكية، ولا لبس فيه، لكن أدبيًا يجب نقل ملكية السيارة بعد الشراء، حتى لا يجري تحرير المخالفات على المالك الأول.

مخالفات المرور منذ تاريخ بيع السيارة

أضاف سيد أحمد في تصريحات لـ«الوطن»، في حالة ورود مخالفات على مالك السيارة الأول بعد بيعها، أمامه طريقة قانونية للتخلص من تلك المخالفات، طالما أن المشتري لم ينقل ملكية السيارة في المرور، وهي أن يقدم إنذار قضائي على يد محضر في المشتري، يطالبه بسرعة نقل ملكية السيارة في المرور.

الانذار القضائي دليل براءة

أضاف سيد أحمد، أن المالك الأول للسيارة يحدد في الإنذار القضائي تاريخ بيع السيارة للمشتري، وبالتالي أن الأخير ملزم بالمخالفات المرورية المسجلة على تلك السيارة منذ تاريخ بيعها، وأن هذا الانذار، يكون دليل براءة للمالك الأول من أي مخالفات أو جرائم مرورية خاصة بالسيارة المباعة.

الاستعلام عن مخالفات المرور

- الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور.

- اختيار خدمة «الاستعلامات» والمخصصة للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية.

- الاختيار ما بين مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- يجب اختيار في هذه الخطوة «مخالفات رخص المركبات» والضغط عليها.

- ستظهر نافذة أخرى جديدة خاصة بـ«مخالفات رخص المركبات».

- تسجيل كافة البيانات المطلوبة، ومن أبزرها تحديد أرقام وحروف لوحة السيارة، ثم إدخال أرقام الرخصة، ثم في النهاية الضغط على «إجمالي المخالفات».

- ستظهر قيمة إجمالي المخالفات المرورية.