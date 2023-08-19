لحاملي المؤهلات العليا.. الأوراق المطلوبة للحصول على درجة جامعية جديدة بالمنصورة

أعلن مكتب التحويلات المركزي في جامعة المنصورة عن استلام الطلبات لحاملي المؤهلات العليا الراغبين في الحصول على درجة جامعية أخرى، وهم الفئات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس للالتحاق بنظام الدراسة العادي، أو الحاصلين على درجة البكالوريوس من الكليات العملية للالتحاق بالبرامج النوعية، أو الحاصلون على بكالوريوس علوم للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المنفردة أو المزدوجة.

الأوراق المطلوبة للراغبين في الحصول على درجة جامعية أخرى

وبحسب الموقع الرسمي لمكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة تنشر «الوطن» أهم الأوراق المطلوبة للراغبين في الحصول على درجة جامعية أخرى للعام 2023-2024 كما يلي:

1- أصل شهادة البكالوريوس أو الليسانس

2- بيان درجات

3- محتوى علمي صورة طبق الأصل معتمدة من الكلية الحاصل منها على البكالوريوس أو الليسانس

4- أصل شهادة الثانوية العامة شعبة علمية علمي علوم- علمي رياضيات.

5- أصل شهادة التجنيد للذكور.

6- موافقة جهة العمل على الدراسة بالكلية.

7- صورة بطاقة الرقم القومي.

موعد استلام طلبات التحويل

سيتم استلام الطلبات بمكتب التحويلات المركزي في جامعة المنصورة ابتداء من يوم الأحد بتاريخ 20 شهر أغسطس الجاري حتى الخميس بتاريخ 14 شهر سبتمبر المقبل، ومقر المكتب في المدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة الواحدة ظهرا ماعدا يومي الجمعة والسبت.

رابط التقديم الإلكتروني

يتم التقديم إلكترونيا من خلال تسجيل طلب التحويل عبر نظام تحويلات الطلاب الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط، وتحصيل رسوم طلبات التحويل بالفيزا من خلال ماكينة السداد الإلكتروني POS بمكتب التحويلات المركزي.