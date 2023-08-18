حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 15 كيلو «استروكس» بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 15 كيلو ستروكس في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

المحامي أيمن علي، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، ضبط رجال الشرطة أحد الأشخاص، بحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وزنت 15 كيلوجراما، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت 1 كيلوجرام، وبندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، وسيارة ملكه، ومبلغ مالي، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.