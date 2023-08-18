قررت جهات التحقيق إحالة عصابة الاتجار في النقد الأجنبي بالتجمع الأول للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة إرتكاب المتهمين للواقعة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها منطقة التجمع الأول بالقاهرة، كانت البداية بورود بلاغ الى رجال الشرطة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بدائرة القسم، وبالإنتقال تم التقابل مع طرف أول مالك محل ذهب، وعُثر بحوزته على عملات محلية وأجنبية طرف ثان، إحدى السيدات، مستقلة السيارة المُشار إليها ملكها، وبحوزتها مبلغا ماليا مقلدا.

وقام رجال الشرطة بمواجهة الطرف الثاني وأقر بالشروع في النصب على الطرف الأول وذلك بإعطائه مبلغا ماليا مزورا، مقابل استيلائها على المبلغ المالي المضبوط بحوزته، وحال محاولة هروبها فوجئت بالقفز داخل السيارة وتمسكه بعجلة القيادة.

وأدى ذلك إلى اصطدامها بعمود إنارة بمحل البلاغ وتوقفها، وبسؤال الطرف الأول عن مصدر العملات الأجنبية أقر بأنّه يجمعها بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعه، واتخذت الإجراءات القانونية.