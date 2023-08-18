«لوغاريتم» يقدم نصائح للتعامل مع المدير: «خش في الموضوع علطول»

سلط برنامج «لوغاريتم»، مع الإعلامي أحمد فايق، المُذاع عبر فضائية «DMC»، في حلقة اليوم، الضوء على مواصفات المدير في كوريا الجنوبية.

مواصفات المدير في كوريا

قال «فايق»، إنه على مدار الرحلة في التعامل مع مديرين وشخصيات مهمة في كوريا التي نجحت في رفع اسم بلدها في شتى المجالات، وصلنا لمجموعة من الأشياء التي تعلمناها.

وأضاف أن جزءا من الرحلة في كوريا، هي العلاقة مع المدير في الشغل بشكل عام، متابعا: «أول حاجة لما تحب تبعت رسالة لمديرك عشان الشغل، مفيش مساء الخير وشكرا، لأنه مش هيرد عليك، لأنه في 100 واحد بيبعتله، بلاش تقوله واحشني عايز أكلمك في موضوع».

وتابع: «الرسالة المظبوطة إن فلان عايز كذا هفيدك بكذا، وهستفيد منك بكذا، ليه بقي، لأن المدير هنا في نهاية الأمر عايز ينجح، ويدور على الناس اللي تنجحه، ولو هو حس إنك هتنجحه هيرد عليك، متزنش ومتحاولش تلح، شوف غيره وربنا هيوفقك».

وأكمل: «لما يكون عندك مشاكل في الشغل، متدخلش على المدير بمشاكل وبس، قوله عندي المشكلة والحلول اللي عندي دي، لكن متصدرش طول الوقت مشاكل، ولما يكون عندك خلاف مع زميل في الشغل، متدخلش تقول يا أنا يا هو، المدير هيقولك هو، لأنك مش هتلوي دراعه».

رقم 4 في العلاقة مع المدير

واصل: «رقم 4 في العلاقة بشكل عام مع المدير، أوعى تهدد مديرك إنك ماشي من الشغل، لأنه مبيتهددش، هيقولك مع السلامة، لأنه في حاجة في الإدارة بتقول إن الشغل مبيقفش على حد، ولا حتى على المدير، ولا رئيس مجلس الإدارة، وفيه قاعدة مهمة، هي إن المدير مش ولي أمرك يعني، أنت مدير نفسك».