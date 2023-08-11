كوري تزوج فتاة نوبية لـ«لوغاريتم»: الست المصرية تتميز بالتفاؤل

عرض برنامج «لوغاريتم» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة DMC، قصة حب جمعت بين فتاة نوبية وهي نور الدمرداش مرشدة سياحية مصرية بكوريا الجنوبية، وزوجها الكوري «زين بارك»، إذ تحديا الثقافة والعادات وبعد المسافات.

«زين» يحكي تفاصيل لقائه بـ«نور»

وقال زين بارك: «أول يوم رأيت فيها زوجتي نور كانت مرتدية الكمامة وعينيها كانت جميلة، وهو يوم 29 فبراير»، مضيفا «الست المصرية تتميز بالإيجابية والطاقة ولديها تفاؤل عكس السيدة الكورية التي تحمل الهم أولا»، مشيرا إلى أن الكوريين بدأوا يتزوجون أجانب حاليا، والدولة تدعم زواج الأجانب ولا أحد يعارض سواء العائلات أو المجتمع نفسه.

تجربة الفرح النوبي والحناء

وأكد زين بارك، لم أسمع عن تجربة الفرح النوبي والحناء، واستغربت رائحتها، وجربتها في الفرح وكنت أتساءل متى ستختفي هذه الحناء، وكان أولاً وآخر يوم أرقص فيه، من جانبها أوضحت «نور» أن مميزات الرجل الكوري أنه يهتم بالتفاصيل، ويتذكر المناسبات المميزة.