والدة الباحثة صوفيا الخولي لـ«لوغاريتم»: ابنتي لديها شغف كبير وأثق في قدراتها

كشفت والدة الباحثة صوفيا الخولي الأولى على دفعتها في تربية نوعية قسم تربية فنية جامعة الإسكندرية، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه ومقيمة في سول، تفاصيل ابتكارها خطا جديدا يمزج بين الخط الكوري والعربي، قائلة: «كنت أعيش خارج مصر وتعودت على السفر رايح جاي، ومن يتربى على الأخلاق في كل مكان ربنا معاه، إذا ربنا مع ابنتي».

الوثوق في قدراتها

وقالت والدة صوفيا، خلال مداخلة فيديو بالإعلامي أحمد فايق ببرنامج «لوغاريتم» على قناة DMC، إن ابنتها لديها شغف وكنت واثقة فيها جدا.

الأولى على دفعتها في التربية النوعية

الباحثة صوفيا الخولي الأولى على دفعتها في تربية نوعية قسم تربية فنية جامعة الإسكندرية، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه ومقيمة في سول، ويعتمد بحثها على المزج بين الثقافة العربية والكورية ما بين الخط والزخرفة والرسم، وابتكار خط جديد يمزج بين الخط الكوري والعربي، خاصة أن مصر بها الخطان الياباني والصيني ولا يوجد بها الخط الكوري، وهو ما يمثل عائقًا أمام الباحثين.