عمرو برهومة: وفرت 100 مليون يورو سنويا لـ«مرسيدس بنز» بكوريا

تحدث عمرو برهومة رئيس القطاع المالي لشركة «مرسيدس بينز» بكوريا الجنوبية، عن مشواره في العمل بالشركة ودوره في توفير 100 مليون يورو في العام، قائلا: «تخرجت في كلية التجارة 2003، وأعمل منذ 19 سنة فى مرسيدس بنز، وتلقيت عرضا من أحد الأشخاص للذهاب لكوريا، وبعد 5 سنوات ترقية لمدير حسابات، وبعدها حصلت على فرصة بمكتب دبي».

تكليفه بمسؤولية الرقابة المالية من كوريا

أضاف عمرو برهومة، خلال لقائه الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «لوغاريتم» المذاع على قناة DMC من كوريا الجنوبية، ذهبت لألمانيا لمقابلة رئيس القطاع الدولي، وفي 2020 تكلفت بمسؤولية الرقابة المالية من كوريا الجنوبية.

المشروع وفر 100 مليون يورو

أوضح عمرو برهومة، عملت مشروع أخذ 10 أشهر، وتم توفير 100 مليون يورو من الامتيازات التي تأتي من الاتفاقية التي قمت بها، لافتا إلى أن عدد الأشخاص هم 200 شخص يبيعون 80 ألف سيارة فى العام، والجميع يعمل بكفاءة.