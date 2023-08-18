قناة «الحياة» تعرض حفل كورال مركز تنمية المواهب بمهرجان العلمين.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 09:36 م | الجمعة 18 أغسطس 2023 جانب من الحفل تعرض قناة «الحياة»، حفل كورال مركز تنمية المواهب ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في بث مباشر. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مهندس في العلمين الجديدة: 5 ناطحات بـ«الداون تاون» بينها البرج الأيقوني لاعب عراقي: نشكر مؤسسي البطولة العربية للجودو في العلمين الجديدة قيادات الاتحاد العربي للجودو تشيد بجمال العلمين الجديدة وتشكر الرئيس السيسي «أتوبيس السعادة» يفرح قلوب عمال أبراج العلمين الجديدة: «فخورين بيكم» حكيم: مشاركتي بمهرجان العلمين الجديدة أهم حفلات حياتي محمد محسن: سعيد بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة (فيديو) العلمين الجديدة قناة الحياة العلمين بقلم محمد عزالدين