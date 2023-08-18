رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قناة «الحياة» تعرض حفل كورال مركز تنمية المواهب بمهرجان العلمين.. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
09:36 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
جانب من الحفل

جانب من الحفل

تعرض قناة «الحياة»، حفل كورال مركز تنمية المواهب ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في بث مباشر.

اقرأ المزيد:

مهندس في العلمين الجديدة: 5 ناطحات بـ«الداون تاون» بينها البرج الأيقوني

لاعب عراقي: نشكر مؤسسي البطولة العربية للجودو في العلمين الجديدة

قيادات الاتحاد العربي للجودو تشيد بجمال العلمين الجديدة وتشكر الرئيس السيسي

«أتوبيس السعادة» يفرح قلوب عمال أبراج العلمين الجديدة: «فخورين بيكم»

حكيم: مشاركتي بمهرجان العلمين الجديدة أهم حفلات حياتي

محمد محسن: سعيد بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)
بقلم محمد عزالدين