القبض على 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار في أطفيح

ألقت مباحث أطفيح القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب على الآثار فى الحلف الشرقى بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من شخص لتضرره من جيرانه للتنقيب على الآثار، وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال تم التقابل مع عامل 30 سنة لتضرره من 4 أشخاص من جيرانه لتنقيبهم على الآثار وتعريض المنزل للانهيار.

وتبين وجود حفر داخل المطبخ على مساحة 2 متر وبحوزتهم أدوات الحفر، ألقي القبض عليهم وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث اعترفوا بارتكابهم الواقعة لتنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.