290 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، عن استعداد مدارس المحافظة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي تبدأ اليوم، وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس الجاري.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وأكد «رضوان»، في بيان، أن عدد الطلبة الذي سيؤدون امتحانات الدور الثاني في المحافظة، 290 طالبا وطالبة، مقسمين على 4 لجان امتحانية على مستوى المحافظة.

وجاء توزيع الطلبة على اللجان بالشكل التالي:

- إدارة العريش التعليمية بها لجنتين، وهما لجنة اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات، وسيؤدي بها طالبات إدارات العريش والحسنة ونخل.

- لجنة مدرسة اللواء عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين، سيؤدي بها الطلاب البنين بإدارات العريش والحسنة ونخل.

- إدارة بئر العبد التعليمية بها لجنة واحدة وهي لجنة المقدم شريف عمر.

- إدارة الشيخ زويد التعليمية وبها لجنة واحدة وهي لجنة مدرسة الغزالي الثانوية بنات، وسيؤدي بها طلاب إدارتي الشيخ زويد ورفح.

استعدادات اللجان والاستراحات للامتحانات

وأكدت المديرية بشمال سيناء عن إنهاء الاستعدادات لانطلاق الامتحانات اليوم، وتجهيز اللجان بالأثاث المدرسي ومبردات المياه، بالإضافة لجاهزية استراحات مراقبي وملاحظي الامتحانات.