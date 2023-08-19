إحالة شخصين استوليا على 8 ملايين جنيه من المواطنين بالدقهلية للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة الإستيلاء على 8 ملايين جنيه من المواطنين بالدقهلية، لحصولهما على مبالغ مالية بزعم توظيفها في صناعة وتجارة المنسوجات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، ولكنهما لم يلتزما.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهم وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات، وتنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الدقهلية، تمكن رجال الشرطة من القبض على شخصين، بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بحجة توظيفها في الدقهلية، لحصولهما على مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها في صناعة وتجارة المنسوجات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، ولكنهما لم يلتزما، حيث تحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 8.3 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وجرى ضبط المتهمين، واقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.