مدير تنظيم الاتحاد العربي للجودو: بطولة العلمين الجديدة أبهرت كل المشاركين

أبدى ماهر الصيرفي مدير التنظيم بالاتحاد العربي للجودو، سعادته بالمشاركة في البطولة العربية في نسختها التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الدول المشاركة منبهرة بمدينة العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن البطولات السابقة كانت تقام في القاهرة، لكن هذه البطولة أقيمت في العلمين الجديدة التي أبهرت الجميع.

وأشار إلى أن عدد كبير من الدول شارك في البطولة، لافتًا إلى أن مدينة العلمين أبهرت كل المشاركين من جميع الدول، مشيدًا بجمال هذه المدينة، معربًا عن أمله في أن تكون البطولات القادمة في العلمين الجديدة.

العلمين تشهد فعاليات فنية ورياضية وثقافية ضخمة

وتشهد مدينة العلمين الجديدة عددًا ضخمًا من الفعاليات والأحداث الفنية والرياضية والثقافية، ضمن مهرجان العلمين الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد عددا كبيرًا من الفعاليات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وشارك عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية بمهرجان العلمين، منهم تامر حسني ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت وحكيم ورضا البحراوي.

كما تشهد العلمين الأيام القادمة، مهرجان القاهرة للدراما بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والدراما من مصر والوطن العربي.