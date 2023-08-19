مصرع ربة منزل وسائق إثر انقلاب سيارة في منشأة القناطر

لقيت ربة منزل وسائق مصرعهما، بينما أصيب شاب آخر في سقوط سيارة يستقلونها بالرياح الناصري بمنشأة القناطر، وجرى نقلهما إلى مستشفى مبارك العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط سيارة ملاكي بالرياح الناصري ومتوفين ومصاب.

مصرع سيدة وسائق

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر بالتوجه والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وتبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق 18 سنة متوفى وبرفقته ربة منزل 22 سنة متوفاة، وإصابة زوجها 25 سنة، قام السائق المتوفى برعونة احتفالا بعرس وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة بالرياح الناصري، تم انتشال السيارة والمتوفين والمصاب، وتم نقلهما إلى مستشفى مبارك العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.