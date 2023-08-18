حزن في كفر شكر بعد مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة في حادث تصادم

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز كفرشكر بمحافظة القليوبية، عقب إعلان وفاة 4 من أسرة واحدة وإصابة 2 آخرين، من نفس الأسرة في تصادم مروع على طريق «الإسكندرية - مطروح»، أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن.

صرحت جهات التحقيق بمطروح بدفن جثث ضحايا الحادث، وتسليمها لذويهم لدفنهم في مسقط رأسهم بمركز كفرشكر، وسط حالة من الحزن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن أسرة الراحل كانت تقضي المصيف بمحافظة مطروح والساحل الشمالي، ولقيت مصرعها في تصادم سيارتين بالطريق الساحلي، بينما أصيبت الزوجة ونقلت للمستشفي حالة خطرة.

مصرع 4 من أسرة واحدة في تصادم بمطروح

وقال السيد الشربيني ، أحد أقارب الأسرة الراحلة، إن خبر الحادث نزل عليهم كالصاعقة، حيث كانت الأسرة في إجازة مصيف وتعرضت لحادث أسفر عن مصرع رب الأسرة ووالدته و2 أطفال أبنائه بينما ترقد الزوجة وطفلة أخرى في حالة خطرة بالمستشفى، مؤكدا أن الراحل كان محبوبا من الجميع ووالدته كانت من قيادات تعليم القليوبية.

وقال «الشربيني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»:« نحتسبهم عند الله من الشهداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاصيل مصرع أسرة كاملة من كفر شكر بمطروح

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك لدفتر عزاء الراحلين حيث نعى الأهالي والأصدقاء الراحلون، مؤكدين أن الخبر فاجعة بكل المقاييس وأن الراحل ووالدته كانا من خيرة أهالي المدينة وكان محبوبا من الجميع.

تلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى العلمين النموذجي بوفاة 4 أشخاص، وهم جنا عمرو عادل الشربيني 12 سنة، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة الأب، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة والدة الأب وعادل عمرو عادل 3 سنوات وجميعهم من مركز كفر شكر إثر تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي وإصابة هيام جمال الشربيني 35 سنة اشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات وكدمات متفرقة بالجسم وجودي عمرو عادل 6 سنوات.