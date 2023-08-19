أمن المنافذ: ضبط 8 جرائم تهريب بضائع عبر الجمارك خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
12:46 م | السبت 19 أغسطس 2023
قوة أمنية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (8) قضايا .فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (4) قضايا .فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2129) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (52) قضية .
تزوير مستندات
وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (315) حكم قضائى متنوع.فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وتم ضبط (2) قضية.