أمن المنافذ: ضبط 8 جرائم تهريب بضائع عبر الجمارك خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (8) قضايا .فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (4) قضايا .فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2129) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (52) قضية .

تزوير مستندات

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (315) حكم قضائى متنوع.فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وتم ضبط (2) قضية.