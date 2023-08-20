آخر موعد للتقديم بمدارس المياه والصرف بأسيوط والوادي الجديد.. احذر التأخير

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن غدا الاثنين الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري 2023 آخر موعد لتقديم الطلاب المقبولين للالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه، والمعلن عنهم بالموقع الرسمي للشركة، المستندات والأوراق المطلوبة بمقر المدرسة الثانوية الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة على أن يتم دفع 1500 جنيه حال تقديم المستندات لا يتم استردادها حال عدم الالتحاق، وفي حالة التخلف عن موعد تقديم المستندات المطلوبة سيسقط حق الطالب في التقدم ويتم شطبه من كشوف المتقدمين ولا يحق لولي الأمر المطالبة بتنسيقه ضمن المقبولين بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة من الطلاب المقبولين

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر المنشور الاوراق المطلوبة من الطلاب المقبولين للالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه للعام الدراسي 2023 - 2024 كالتالي:

- اصل استمارة الشهادة الاعدادية بالإضافة إلى عدد صورتين منها

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة بالإضافة إلى عدد صورتين منها

- ملف تقديم تعليم فني من المكتبة وبه الاوراق الآتية «طلب التحاق ، تعهد العدد والالات موقع عليه من عدد 2 موظف ضامنين ومختوم بخاتم الشعار من أي جهة حكومية»

- إقرار الحالة الصحية معتمد من الوحدة الصحية يفيد بأن الطالب خالي من اي تشوهات بالعظام .

- 10 صورة شخصية حديثة للطالب 4×6 مدون عليها اسم الطالب أسفل الصور بالاستوديو .

- 1 طابع تعليمي فئة 10 جنيهات

- 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة واحد جنيه

- 1 طابع دمعة فئة واحد جنيه

- 1 طابع تنمية موارد فئة 2 جنيه

مصروفات مدارس المياه للعام الدراسي 2023-2024

- سداد المصروفات الخاصة بالتربية والتعليم في البريد وإحضار اصل إيصال السداد بالإضافة إلى صورة منه وفي حالة الخصم لأبناء العاملين من التربية والتعليم إحضار خطاب خاص بولي الأمر أنه على رأس العمل بالإضافة إلى صورة من بطاقة سارية لولي الامر .

- دفع 1500 جنيه حال تقديم المستندات ولا يتم استردادها حال عدم الالتحاق.

- 2 دوسيه بلاستيك .