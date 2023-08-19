طريقة الاستعلام عن دعم ريف 1445 برقم الهوية.. خطوات إلكترونية بسيطة

تتيح وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، للمواطنين العاطلين عن العمل خطوات الاستعلام عن دعم ريف 1445 برقم الهوية، وهي مبادرة حكومية تهدف لمساعدة المواطنين من خلال توفير المزيد من الخدمات الريفة، والتي تستمر حاجتها إلى المزيد من العاملين.

الاستعلام عن دعم ريف 1445 برقم الهوية

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» شروط وخطوات الاستعلام عن دعم ريف 1445 برقم الهوية وفق المعلن من وزارة المياه والبيئة والزراعية السعودية، وذلك ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، والذي جاء على النحو التالي:

شروط التسجيل في دعم ريف 1445 برقم الهوية

وحتى تتمكن من التسجيل في دعم الريف 1445برقم الهوية، يجب أن يتوفر بعض الشروط والتي تتضمن كالآتي:

يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ.

ألا يكون عامل بالقطاع العام أو الخاص.

أن يكون أكبر من 21 عامًا.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 9 آلاف ريال سعودي.

تقديم إثبات وجود خبرة بمجال دعم الريف.

أن يكون المتقدم حاصل على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يحصل المتقدم على ديف الريف للمستفيدين نحو 54 ألف ريال سعودي.

خطوات الاستعلام عن دعم ريف 1445 برقم الهوية

وتتيح وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية إمكانية الاستعلام عن دعم ريف 1445 برقم الهوية، وذلك عبر خطوات بسيطة هي كالآتي:

في البداية يجب الدخول على رابط منصة دعم ريف ، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــــــــا.

تسجيل الدخول على المنصة بتسجيل اسم المستعلم والرقم السري.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية.

يتم تسجيل رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية الخاص في المكان المخصص.

وأخيراً الضغط علي بحث، لتظهر بعدها نتيجة الاستعلام.