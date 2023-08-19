«النقل»: خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي

كشفت وزارة النقل، عن تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي، مؤكدة على ضرورة انتقاء العنصر البشري الذي يتم انضمامه الشركة القابضة للنقل البحري والبري وكافة شركاتها التابعة لها، وفقا لأعلى معايير الاختيار «فني- طبي- نفسي- رياضي».

وأكدت الوزارة في تقرير لها، على استمرار الدورات الخاصة بتطوير العنصر البشري الحالي على مدار العام وبشكل مستدام، لافته إلى أن هذه المعايير الدقيقة في الاختيار والدورات التدريبة المستمرة تهدف إلى تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية.

وزارة النقل: لا تهاون مع أي مخطئ

ونوه تقرير وزارة النقل، إلى أنه لا تهاون مع أي مخطئ وفقاً لمبدأ الثواب والعقاب حيث يتم مكافأة المجتهد ومعاقبة المخطىء، وعلى جميع العاملين الالتزام التام بمواعيد العمل وبأداء المهام الموكلة إليهم وفقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف، مؤكدة أن الأرباح لمن يستحق وأن المناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية.

وأشارت إلى أن هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري يهدف إلى تحقيق المهام الموكلة للشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان، مؤكدة على ضرورة توظيف كافة العناصر الموجودة بالشركات بشكل جيد بما يؤدي إلى تنفيذ المهام المطلوبة بشكل متميز، وضرورة غرس روح الولاء والانتماء للمكان بما يساهم في المحافظة على أملاك الشركة من مقار وأراضي وأتوبيسات ومعدات وللمساهمة في تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

توفير التأمين الطبي المناسب للعاملين

وأكدت على ضرورة خلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية للشركات والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.