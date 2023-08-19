«النقل» تعلن تخريج 56 مدربا دوليا من شركاتها المتخصصة.. تفاصيل 

أكدت وزارة النقل، أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري درّبت خلال فترة 3 شهور 240 من العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من خلال تنفيذ 10 دورات في العديد من المجالات وهي التخطيط الاستراتيجي والتميز الحكومي والأيزو 9001 /2015 ومهارات التواصل الفعال واللغة الإنجليزية، وقوانين الضرائب المستحدثة وحل المشكلات وإتخاذ القرارات.

10 دورات CIPT

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنهتم تنفيذ 4 دورات تدريبية CIPT وتخريج 56 مدربا دوليًا من الشركة القابضة بالقاهرة والإسكندرية وشركة شرق الدلتا وشركة غرب ووسط الدلتا.

وأوضحت وزارة النقل، أن التدريب تم عن طريق مدربين محترفين دوليًا، لافته إلى أن الشركة القابضة نفذت 10 دورات CIPT «مدرب محترف دوليًا» بشهادة معتمدة من جامعة ميزوري الأمريكية وذلك لتأهيلهم ليصبحوا مدربين دوليين توفيرًا لنفقات التدريب.

تدريب العمالة الفنية

وأشارت إلى أنه جاري تنفيذ تدريبات لشركتي القناة للتوكيلات ودمياط لتداول الحاويات ويليها تباعاً باقي الشركات التابعة ويتم تنفيذ تلك الدورات بقاعات تدريب بمواصفات دولية، كما تم تدريب العمالة الفنية لشركتي شرق الدلتا وشركة غرب ووسط الدلتا من خلال شركة إيجبت باور وذلك لرفع كفائتهم الفنية.