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رئيس «الإصلاح والنهضة»: الجهد المبذول بالحوار الوطني حقيقي وشامل

كتب:

مريم جاد
05:06 م | السبت 19 أغسطس 2023
رئيس حزب الإصلاح والنهضة

رئيس حزب الإصلاح والنهضة

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطت أهمية كبيرة للحوار الوطني بسبب الجهد المبذول به لأنه يعتبر جهدا جادا وشاملا وحقيقيا على مستوى الدولة المصرية.

مطالبة الرئيس بمخرجات الحوار الوطنى تدل على جديته

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مطالبة الرئيس بمخرجات الحوار الوطنى تدل على جدية الحوار ووعده باهتمامه بالمخرجات والتوصيات والقوانين وتشريعات الحوار الوطني؛ إذ يذهب كل قرار للجهة المخصصة له.

محاور وقضايا جرى حلها بالحوار الوطني

وتابع أن هناك عدة محاور وقضايا جرى حلها بسبب الحوار الوطني؛ منها قضايا الجزء السياسي وإعداد مجالس الشيوخ والنواب والنظام الانتخابي بالضوابط الدستورية والإشراف القضائي ومفوضية تميز حقوق الإنسان وغيرها.

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