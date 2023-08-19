تحرير 24 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة في مدينة السباعية بأسوان

شنت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، التابعة لمركز إدفو، شمال أسوان، حملات ميدانية مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم، ومتابعة الأسعار ورصد المخالفات.

واستهدفت الحملة مجموعة من المخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، إضافة إلى عدد كبير من المحلات التجارية والماركت والمطاعم لرصد أية مخالفات متعلقة بالبيع وسلامة الغذاء.

تحرير 24 محضرًا للمخالفين

من جهته قال محمود عليان، رئيس مدينة السباعية في أسوان، إن الحملة شملت تعيين مسؤولين من إدارة التموين، وأسفرت عن تحرير 24 مخالفة، تتنوع بين عدم إعلان الأسعار وعدم حيازة شهادات صحية ونقص في الأوزان وسرعان ما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إعلان هيئة جديدة لمكتب الغرفة التجارية بأسوان

من جانب آخر، أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان عن تشكيل جديد لهيئة مكتب الغرفة التجارية، وتم تعيين المحاسب حسام الدين مصطفى الأنصاري كرئيس مجلس الإدارة، خلفًا للمحاسب محمد أبوالقاسم عبدالوارث الذي شغل المنصب لمدة 5 دورات متتالية.

كما تم تعيين عبد الرحيم حماية كنائب أول للرئيس، ونور أحمد حسين كنائب ثانٍ، وعبد الغني عبد العاطي إبراهيم كأمين للصندوق. كما تم تعيين محمد عثمان صابر كأمين صندوق مساعد والدكتور سيد صابر محمود سكرتيرًا عامًا للغرفة.

وتأتي هذه التغييرات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز رقابة السلطات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات التجارية في مدينة أسوان.