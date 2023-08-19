افتتاح كوبري عرابي بحي غرب شبرا بتكلفة 40 مليون جنيه

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة القناطر الخيرية بتكلفة 562 مليون جنيه من بينها، تطوير محور الباسوسية ميدان السلام-الدائري بطول 6.350 كم بتكلفة 207 مليون جنيه، وطريق ميدان السلام/أبو الغيط بالقناطر الخيرية (بطول 6.350 كم ومتوسط عرض الطريق ما بين 16.5 متر وحتى 18.5 متر بتكلفة 65 مليون جنيه) بتكلفة إجمالية 272 مليون جنيه (الباسوسية والحادثة).

كما تم افتتاح السوق الحضارية بالقناطر الخيرية بعدد 20 محلا تجاريا بمساحة 6 أمتار مربعة لكل محل، وتم تشطيبها على أعلى مستوى من الخامات وتأجيرها لشباب المنطقة للحد من البطالة، وبلغت تكلفة المشروع 3 ملايين جنيه، كما تم تفقد المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية والتي تُقام على مساحة 4.5 فدان وتستوعب 2.5 طن يومياً وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون جنيه.

افتتاح كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه

وفي السياق ذاته تم افتتاح كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، بطول 1200 متر مربع وعرض 30 مترا ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء كوبري عرابي في عام 1980م، ويُعد تطوير كوبري عرابي من المحاور الرئيسية والذي ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولاً لطريق مصر اسكندرية الزراعي)، يأتي ذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة.

مشروع إنشاء المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلى شرح مفصل عن المشروعات المُنتهية ومشروع إنشاء المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية، موجهين بدفع الأعمال للانتهاء من المحطة في المدة الزمنية المُقررة لتقديم خدمات أفضل لمواطني القناطر الخيرية وقليوب، منوهين بأنه سيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية و اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد واللواء طارق ماهر رئيس مدينه القناطر الخيرية والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينه شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة واللواء وائل سعدة المشرف على إدارة الأزمات والطوارىء بالوزارة والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق والمهندس علي عوده وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.