تفاصيل برنامج الكيمياء الصناعية بجامعة المنصورة.. مجالات العمل والمصروفات

يطبق برنامج الكيمياء الصناعية في كلية العلوم جامعة المنصورة الجديدة العمليات الفيزيائية والكيميائية لتحويل المواد الخام إلى منتجات ذات فائدة للبشرية، وخريج هذا البرنامج هو كيميائي ذو روابط معرفية في الهندسة، والتصنيع الكيميائي، والاقتصاد والإدارة الصناعية.

وتتضمن هذه الدرجة إجراء الأبحاث وتطوير وتحسين خصائص المنتجات التي نستخدمها كل يوم من خلال اختيار المواد الخام، وتصميم العمليات الكيميائية وتحسين ظروف الإنتاج، بحسب الموقع الرسمي للكلية.

مجالات العمل ببرنامج الكيمياء الصناعية بالمنصورة الجديدة

ويتساءل الكثير من الطلاب والراغبين في الالتحاق ببرنامج الكيمياء الصناعية في كلية العلوم بالمنصورة الجديدة، عن مجالات العمل، وهي كالآتي وفقا للموقع الرسمي للكلية:

1- الصناعات التحويلية والصناعات ذات الصلة مثل البترول والكيماويات والسيراميك والاسمنت والبوليمرات.

2- صناعة المواد الغذائية.

3- صناعة الالكترونيات.

3- صناعة التعدين مثل الحديد والصلب.

4- الصناعات الدوائية والصناعات ذات الصلة بالصحة.

5- الوكالات الحكومية بما في ذلك الشرطة والجمارك والدفاع.

مصاريف برنامج الكيمياء الصناعية

تبلغ مصاريف برنامج علوم الكيمياء الصناعية في جامعة المنصورة الجديدة، 48 ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، رسوم الكشف الطبي، ورسوم التربية العسكرية، رسوم تأمين المعامل، ويتم استردادها عند التخرج.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج الكيمياء الصناعية

1- الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

2- شهادة الميلاد

3- 8 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء

4- نموذج 6 جند أو 7 جند للذكور بما في ذلك الرقم العسكري.

5- إيصال دفع الرسوم الدراسية