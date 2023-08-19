مصرع سائق في حادث تصادم بالهرم

لقي سائق مصرعه في حادث انقلاب تروسيكل قيادته بالهرم، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق السياحي بدائرة القسم.

نقل الجثمان إلى مستشفى الهرم

على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شخص 40 سنة اصطدم بتروسيكل مما أدى إلى انقلابه ووفاة قائده سائق 30 سنة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الهرم، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.