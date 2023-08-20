انهيار أسعار الدواجن وسط توقعات بمزيد من التراجع.. والكيلو يخسر 9 جنيهات

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023، بقيمة 9 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ما بين 56 إلى 57 جنيهًا تسليم ارض المزرعة مقابل 65 جنيهًا قبل نحو أسبوع تسليم ارض المزرعة، وفقا لبيانات بورصة الدواجن المعلنة.

سعر الدجاج الأبيض اليوم

وقال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم سجل 56 جنيهًا، تسليم أرض المزرعة ليصل الى المستهلك النهائي في حدود 66 إلى 67 جنيهًا على حسب المنطقة التي يباع فيها، مشيرًا إلى أنَّ الدواجن كانت تباع الأسبوع الماضي بـ65 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة بتراجع قيته وصلت إلى 9 جنيهات في الكيلو خلال أسبوع.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

وأضاف «السيد»، لـ«الوطن»، أنَّ أسباب تراجع أسعار الدواجن 9 جنيهات في الكيلو ترجع إلى استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مما أدي إلي هبوط أسعار الأعلاف ونتج عن ذلك انخفاض أسعار الدواجن الفترة الحالية، كما أسهم تراجع القوة الشرائية في انخفاض الأسعار أيضًا في ظل أنَّ هناك توقعات بمزيد من التراجعات الفترة المقبلة.