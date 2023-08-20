رئيس شعبة الدواجن بالجيزة: استقرار أسعار الدواجن خلال المرحلة المقبلة

أكد سامح السيد، رئيس شعبة المجازر والدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، استقرار أسعار الدواجن اليوم، والتي بلغ سعرها 56 جنيها للكيلو في المزرعة، تزيد ما بين سبع إلى عشر جنيهات في محال بيع الدواجن، لافتاً إلى أنّ أستقرار الأسعار خلال المرحلة الماضية مدعوم باستقرار أسعار الأعلاف فضلا عن توافرها بشكل مستمر.

أسعار الدواجن مرتبطة بشكل رئيسي بتوافر مستلزمات الإنتاج

وقال رئيس شعبة المجازر والدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدواجن مرتبط بشكل رئيسي بتوافر مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج، لافتة إلى أنها ستظل متوافرة بشكل أطول خاصة مع اقتراب موسم حصاد الذرة الصفراء وفول الصويا في مصر، والتي تم التعاقد عليها بين منتجي الدواجن والمزارعين بعقد ثلاثي شاركت فيه وزارة الزراعة من خلال مركز الزراعات التعاقدية.

وأوضح أنّ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة بلغ 110 جنيهات، يصل للمستهلك بالمحلات بسعر 120 جنيها، وزاد سعر كيلو الفراخ الروزي في المزرعة ليصل 106 جنيه، ومن المقرر أن يصل للمستهلك بالمحلات 116 جنيه، أما سعر كيلو الفراخ الساسو فيبلغ في المزرعة 102 جنيهات ليصل للمستهلك بسعر 112 جنيها.

الحفاظ على الاستقرار في صناعة الدواجن

وأشار إلى أنّ المرحلة المقبلة تستلزم الحفاظ على ما تم تحقيقه من استقرار في صناعة الدواجن، وعقد اجتماعات ما بين القائمين عليها والجهات المسؤولة سواء كانت وزارة التجارة أو الزراعة، والحفاظ على القدرة الإنتاجية للمزارعين بطاقتها التي لا تسمح بحدوث أي خلل فيها، مع وضع معادلة سعرية مناسبة تحقق للمنتجين ممن أصحاب المزارع هامش ربح، وتحقق للمستهلك سعر مناسب في متناول الجميع.