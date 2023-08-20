مصرع صيدلي وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقى صيدلي مصرعه، وأُصيب 3 آخرين في حادث تصادم بحدائق أكتوبر، ونقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق الفيوم.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم فريد معاذ، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وتبيّن بالفحص أنّه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها صيدلي، 40 عاما، متوفى، وبصحبته مسن على المعاش، 70 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وربة منزل 25 عاما، مصابة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فوجئ بسيارة ميكروباص يقودها سائق، 50 عاما، وبصحبته شخص، 20 عاما، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم تصادم به من الخلف، ما أدى إلى وفاة قائد السيارة الملاكي وإصابة 3 آخرين.

ونقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الهرم، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.